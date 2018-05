Não houve nenhum apostador a acertar no concurso desta terça-feira do Euromilhões, que desta forma terá um novo jackpot, de acordo com a informação divulgada há pouco pela Santa Casa da Misericórdia.

No entanto, houve cinco apostadores a dividirem o segundo prémio, no valor de 164.503,78 euros. Nenhum deles, porém, registou o seu boletim em Portugal.

Para o próximo sorteio do prevê-se jackpot no valor de 74.000.000,00 euros.