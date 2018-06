Estrangeiros residentes em Portugal com maior risco de pobreza

Os estrangeiros residentes em Portugal apresentam maiores riscos de pobreza e vivem com maior privação material, à semelhança do verificado nos restantes países europeus, segundo o relatório do Observatório das Migrações.

O relatório estatístico anual de 2017 sobre indicadores de integração de imigrantes analisa mais de uma centena de indicadores de integração de imigrantes que sistematizam informação de cerca de três dezenas de fontes de dados estatísticos e administrativos.

Segundo o documento, em 2016 os residentes de nacionalidade portuguesa apresentam menor risco de pobreza e situação de privação material severa (24,5%), que os estrangeiros residentes (45,6%).

Porém, os dados indicam uma ligeira melhoria desta prevalência no caso dos estrangeiros face ao ano de 2015 e face ao início da década (em 2011 o risco era 46,5%).

Estes resultados associados a maior vulnerabilidade e exclusão social dos estrangeiros, refere o Observatório das Migrações, não induzem necessariamente a uma maior dependência pela proteção social do país.

Acompanhando a tendência da última década, em Portugal, a relação entre as contribuições dos estrangeiros e as suas contrapartidas do sistema de Segurança Social português -- as prestações sociais de que beneficiam --, nos anos de referência deste relatório, continua a traduzir um saldo financeiro positivo, situando-se em 2015 em mais 355,2 milhões de euros e em 2016 em mais 418,5 milhões de euros.

A relação entre as contribuições dos estrangeiros para a segurança social (+454,4 milhões de euros em 2015 e +509,5 milhões de euros em 2016) e os gastos do sistema com prestações sociais de que os contribuintes estrangeiros beneficiam (-99,2 milhões de euros em 2015 e -91 milhões em 2016) é considerada bastante positiva em Portugal.

Segundo o relatório, as populações imigrantes estão também em desvantagem no mercado da habitação, um dado comum nos diversos países da União Europeia, “sendo evidente a maior associação dos imigrantes a “alojamentos precários, sobrelotados, sem infraestruturas básicas e localizados em bairros degradados e estigmatizados”, e o “acesso à propriedade da habitação muito mais difícil do que para a população nativa”.

Os dados mais recentes do EUROSTAT, revela o Observatório das Migrações, confirmam estas desvantagens dos estrangeiros residentes por comparação aos nacionais dos países europeus: em 2015, no conjunto dos países da União Europeia, 17% dos nacionais e 26% dos estrangeiros (com idades entre os 20 e os 64 anos) viviam em alojamentos sobrelotados (populações de nacionalidade estrangeira com mais nove pontos percentuais que os nacionais).

Para o caso português, a mesma fonte mostra distâncias maiores entre os nacionais e os estrangeiros (17 pontos percentuais), pese embora a distância entre nacionais e estrangeiros se tenha mostrado ainda mais significativa noutros países da União Europeia (e.g. Lituânia, Eslovénia, Áustria, Grécia, Itália, Reino Unido).

A população de nacionalidade portuguesa que vivia em alojamentos sobrelotados representava 10% e a população de nacionalidade estrangeira significava 27% do seu universo de residentes no país.