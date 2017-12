Estado arrecadou 37.800 milhões de euros em impostos até Novembro

O Estado arrecadou 37.766,3 milhões de euros em impostos até Novembro, quase mais 2.000 milhões de euros (5,5%) do que no mesmo mês de 2016, divulgou ontem a Direcção-Geral de Orçamento (DGO).

Segundo a síntese de execução orçamental, a receita fiscal líquida do subsetor Estado totalizou 37.766,3 milhões de euros até Novembro, quando nos mesmos 11 meses do ano passado somou 35.802 milhões de euros.

A entidade liderada por Manuela Proença afirma que a receita fiscal está a subir mais do que o previsto para o conjunto de 2017 no Orçamento do Estado para 2018 (4,8%) e que “reflecte, maioritariamente a aceleração da actividade económica a um ritmo superior ao esperado”.

De acordo com a DGO, os impostos directos aumentaram 4,8%, para 15.748,5 milhões de euros, com destaque para o crescimento de 19,7% da receita de IRC (para 4.584,3 milhões de euros), que “permitiu fazer face à redução da receita de IRS”, de 0,8% ou 85,1 milhões de euros.