Equipa de cirurgia cardíaca de Coimbra em missão humanitária na Jordânia

Uma equipa de cirurgia cardíaca do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) parte para a Jordânia, hoje, com a missão de operar crianças e bebés refugiados sírios com problemas cardíacos congénitos.

Trata-se da segunda missão cirúrgica humanitária que nove profissionais do CHUC realizam em Amã, capital daquele país do Médio Oriente, depois de uma idêntica efetuada em maio de 2017, em que 14 doentes foram operados ao coração.

“O sucesso daquela missão esteve na base do convite para esta nova missão”, afirma o gabinete de comunicação do CHUC em comunicado.

A equipa é constituída por sete elementos do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica (SCC) do CHUC, um do Serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e Manuel Antunes, ex-diretor do SCC.

A missão integra-se num projeto da Chaine de L’Éspoir (Cadeia da Esperança Francesa), a que se associa a Cadeia da Esperança Portugal, uma organização não-governamental com financiamento da União Europeia na área da ajuda humanitária e proteção civil.