Entradas grátis em museus e monumentos para jovens até 29 anos no fim de semana

Os jovens até 29 anos têm entrada gratuita no próximo fim de semana nos museus e monumentos sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude.

“Nos dias 11 e 12 de agosto, celebra-se o Dia Internacional da Juventude e a Direção-Geral do Património Cultural concede entradas gratuitas nos museus e monumentos sob sua tutela, a partir das 14:00, aos jovens até aos 29 anos”, segundo nota da DGPC.

A mesma nota refere ainda que, no dia 12, as entradas são também gratuitas na exposição “Na Rota das Catedrais - Construções (d)e Identidades”, patente na Galeria do Rei D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Esta exposição reúne 110 peças, algumas delas classificadas como tesouros nacionais, de todas as catedrais católicas portuguesas.

As entradas nos museus e monumentos nacionais sob alçada da DGPC são gratuitas todos os domingos de manhã.

Entre os monumentos sob tutela da DGPC, abrangidos por esta medida e classificados como Património Mundial pela UNESCO, encontram-se o Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, os mosteiros da Batalha e de Alcobaça, e os sítios de arte rupestre do Vale do Côa, na Beira Alta.