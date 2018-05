Dicionário Priberam altera significado de “mulher”

O dicionário Priberam, em parceria com o canal televisivo FOXlife, desafiaram os portugueses a participar na revisão da palavra ”mulher”, de modo a reflectir o papel da mulher na sociedade em 2018. A resposta a este repto originou mais de 500 sugestões e o resultado, depois de analisadas as propostas pelos linguistas da Priberam, é hoje colocado online.

Segundo, a Priberam a palavra “mulher” passa a ser definida como: “ser humano do sexo feminino ou do género feminino; pessoa do sexo ou género feminino, depois da adolescência; pessoa do sexo ou género feminino casada com outra, em relação a esta; pessoa do sexo ou género feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual; conjunto de pessoas do sexo ou género feminino; que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente femininos (ex: mulher da vida: [depreciativo] meretriz, prostituta; mulher de armas [figurado] corajosa, guerreira, lutadora”. Palavras relacionadas: mulherzinha, mulherinha, feminino, mulheraça, mulheril, supermulher, mulherada.

O movimento ‘A palavra mulher definida por nós’ contou com a participação de alguns portugueses bem conhecidos do grande público, como a cantora Simone de Oliveira, o estilista Luis Buchinho, a fadista Gisela João, a atleta Vanessa Fernandes, a cientista Raquel Oliveira e o Chef José Avillez.

Luís Fernambuco, VP General Manager da FNG Portugal, acredita que a nova definição de “mulher” espelha o seu papel actual: “Estamos muito satisfeitos pela enorme adesão que esta iniciativa teve. Graças à ajuda de todos os que participaram, conseguimos nesta parceria com a Priberam colocar em marcha um movimento que permitiu rever a definição de mulher, complementando-a e introduzindo novas associações que reflectem de forma mais justa a realidade.”

Cláudia Pinto, linguista da Priberam, adianta que a versão agora online é bastante mais completa, “reflectindo o contributo dos participantes e definindo um papel mais abrangente da mulher. Destacam-se algumas novas expressões que foram associadas à palavra e sugeridas pelos portugueses, entre elas: mulher de armas, mulher de estado e mulher de negócios. Sabemos que um dicionário é uma obra inacabada, um trabalho contínuo, mas entendemos que o seu papel é registar, de forma controlada, os usos da língua e o seu dinamismo, o que se reflecte no caso do verbete mulher, que apresenta agora definições mais ajustadas ao uso real”.

Disponibilizado online em 2009, o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa tem vindo a sofrer modernizações e actualizações nos seus verbetes. “Apesar de um dicionário não poder filtrar a realidade à medida de quem o faz ou de quem o lê, branqueando usos preconceituosos ou pejorativos de determinadas palavras, sejam eles de género, raça, orientação sexual ou de qualquer outro tipo, pode e deve ser o mais neutro, abrangente e inclusivo possível” refere ainda a linguista.