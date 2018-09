Diárias médias anuais no alojamento local registam descida no Porto e em Lisboa durante 2017

As diárias médias anuais no alojamento local registaram, no acumulado do período entre o final de 2016 e o início de 2018, uma descida de 6,4% no Porto e 4,9% em Lisboa, segundo dados da Confidencial Imobiliário.

Invertendo a tendência de oscilação, entre subidas e descidas, verificada durante este período, as diárias médias anuais no alojamento local subiram 17,5% na cidade do Porto e 11,6% na cidade de Lisboa no terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos, apurou o índice da empresa Confidencial Imobiliário, indicando que “este é o segundo trimestre consecutivo em que se verifica um aumento nos valores praticados nas duas cidades”.

Além de Lisboa e do Porto, o índice apurou dados da cidade espanhola de Barcelona, em que “o mercado apresentou desde final de 2016 uma tendência consistente de subida, somente invertida no começo deste ano”.

“No acumulado desse período, as diárias médias anuais na cidade espanhola subiram 9,2%”, avançou a Confidencia Imobiliária.

Em relação ao terceiro trimestre deste ano, as subidas de Lisboa e Porto superam Barcelona, que observou “um aumento homólogo de 4,9%”.

Na perspetiva do diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, “esta oscilação de preços no alojamento local acontece mesmo num cenário em que existe uma elevada pressão da procura”, já que “a oferta ainda é muito atomizada, assente num elevado número de operadores de pequena escala, o que faz com que sejam sobretudo ‘price-takers’ e não ‘price-makers’”.

Assim, as subidas mais recentes nas diárias médias anuais no alojamento local comprovam que “Lisboa e Porto estão a consolidar-se ainda mais no circuito turístico internacional”, afirmou Ricardo Guimarães.

Produzido pela Confidencial Imobiliário, este índice de preços específico para o alojamento local monitoriza o valor médio anual das diárias praticadas no mercado, nomeadamente nas cidades de Lisboa, Porto e Barcelona, com periodicidade trimestral e remontando ao final de 2016.

A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, detendo índices e bases de dados sobre investimento e sobre os mercados de compra e venda e de arrendamento de fogos, com detalhe à freguesia.