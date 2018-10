Depressão ‘Callum’ dita mau tempo nos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou hoje que, desde o início da manhã, estão a ser registadas descargas eléctricas e precipitação contínua na maioria das estações meteorológicas do grupo Oriental dos Açores.

“Desde as 7 horas de hoje se registam descargas eléctricas no sistema de detecção do IPMA. Também, desde as 5 horas se verifica precipitação contínua na maioria das estações meteorológicas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria)”, adianta um comunicado enviado às redacções.

O agravamento do estado do tempo nos Açores, nos últimos dias, deve-se à passagem, a norte do arquipélago, da depressão Callum, com um sistema frontal associado.

De acordo com o IPMA, prevê-se para “as próximas horas uma tendência para a intensificação da precipitação, que será acompanhada de trovoada, especialmente, na tarde de hoje”.

Na Madeira, é a tempestade Leslie que está a gerar preocupação, com a Capitania do Funchal a emitir um aviso para vento para a Madeira e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza a encerrar percursos pedestres e alguns caminhos florestais. Prevê-se que a Leslie chegue com mais força no sábado de manhã no arquipélago da Madeira.