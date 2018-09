Demitiram-se 52 directores e chefes de serviço do hospital de Gaia

Demitiram-se 52 diretores e chefes de serviço do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). Em causa estará a falta de respostas do Governo aos problemas do hospital, trazidos a público há cerca de cinco meses.

Entre os demissionários estão o director clínico do hospital e vários outros médicos com funções de chefia, como directores de serviço e de departamento e também o responsável pela urgência do hospital que serve cerca de 700 mil pessoas.

Os médicos que se demitiram vão falar em conferência de imprensa esta tarde.

Esta era uma situação que já se arrastava desde Março, mês em que o bastonário da Ordem dos Médicos visitou o hospital para se reunir com os directores de serviço e de departamento. Nessa reunião, os médicos fizeram saber que se demitiriam caso as condições no hospital - entre elas o “caos” nos serviços de urgência e de internamento - não melhorassem.