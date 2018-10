Défice de 0,7% do PIB este ano é a “melhor estimativa” neste momento

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que um défice este ano de 0,7% do PIB é a “melhor estimativa do Governo” neste momento.

Questionado em conferência de imprensa porque mantém o Governo uma estimativa de um saldo orçamental negativo em 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), quando há previsões mais positivas, Centeno reiterou a estimativa do Governo: “0,7% é a nossa melhor estimativa para o défice de 2018 em Outubro de 2018”.

O governante disse que na preparação da proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foi “avaliada a sua execução” e que foi decidido manter o valor de estimativa, já apresentado em abril no Programa de Estabilidade.

“Temos sempre dito que a execução orçamental está alinhada com os objectivos Governo, não voltamos a falar de rectificativos, ainda que recentemente tenhamos ouvido falar de alternativos”, disse Centeno.

A previsão do executivo de um défice orçamental de 0,7% do PIB este ano fica acima da previsão do Conselho das Finanças Públicas (CFP) que, em setembro, considerou que o défice este ano deverá ficar nos 0,5% do PIB.

Então, o ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou que o valor apresentado pela entidade liderada por Teodora Cardoso apresentava uma previsão “bastante optimista” na componente das prestações sociais e das pensões.