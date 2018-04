Defesa vai rever legislação sobre missões internacionais até Julho

O ministério da Defesa vai rever toda a legislação que enquadra a participação de militares e civis em missões internacionais, concentrando num único diploma as “várias dimensões” da ação externa da Defesa, prevê um despacho, hoje publicado.

O ministro estabeleceu “um prazo de 90 dias” para avançar com “um projeto legislativo que concentre num único diploma as várias dimensões da Ação Externa da Defesa Nacional, unificando e dando coerência aos respetivos regimes jurídicos dispersos por vários diplomas”.

No despacho, publicado em Diário da República, José Azeredo Lopes, afirma a intenção de atualizar a legislação, “dos anos oitenta e noventa, que enquadra a participação de militares e civis fora do território nacional”.

Essa “ação externa da Defesa Nacional” deve ser enquadrada na “tripla dimensão” de forças destacadas em missões ou operações militares ou civis, de cooperação no domínio da Defesa e de cargos internacionais da Defesa Nacional.

No início de abril, quando anunciou a intenção de rever aquela legislação, Azeredo Lopes justificou que os diplomas devem ajustar-se aos “novos desafios” e “novas ameaças” que se caracterizam pela “imprevisibilidade” e por uma “dimensão tecnológica cada vez mais sofisticada”.

O despacho marca ainda o arranque da revisão do próximo ciclo de programação de investimentos militares -- 2019/2022 -- prevendo até final de julho a preparação de um relatório com a evolução do ambiente estratégico e as “linhas de orientação política” a que devem obedecer o planeamento.

O relatório deve conter as linhas de orientação política a que devem obedecer o planeamento das forças nacionais no exterior, incluindo a “priorização das missões e operações em função das áreas geográficas de interesse” estratégico.

A “maior exigência do atual ambiente estratégico e a evolução tecnológica, conjugadas com a exigência de rigor orçamental e a limitação de recursos disponíveis” impõe um planeamento “realista, rigoroso e adequado” às ameaças que Portugal enfrenta.

A possibilidade de “duplo uso” de equipamentos e sistemas, o reforço da interoperabilidade e mais investimento no domínio “ciberdefesa” são as prioridades já identificadas pelo ministro da Defesa Nacional, segundo afirmou, em declarações à Lusa, no passado dia 16.

No despacho, Azeredo Lopes sublinha que, no presente, “o risco de Portugal continental e insular ser objeto de um ‘ataque’ convencional por via terrestre, aérea ou marítima é muito reduzido ou mesmo quase nulo”.

“No século XXI, com efeito, a defesa do território nacional faz-se muito para além das nossas fronteiras físicas, na vizinhança próxima ou alargada”, sustenta.

Assim, o planeamento de Defesa deve ser adaptado a “cenários realistas e plausíveis”, apto ao desempenho de mais de um tipo de missão e “sempre que possível, com dupla valência militar-civil”.