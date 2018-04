Debate luso-brasileiro sobre justiça, política e Estado social em Lisboa

Cerca de duas centenas de personalidades brasileiras e portuguesas reúnem-se em Lisboa de terça a quinta-feira para debater aspectos ligados à justiça, política e Estado social, disse hoje à agência Lusa fonte da organização.

O VI Fórum Jurídico de Lisboa, que decorrerá nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tem por lema “A Reforma do Estado Social no Contexto da Globalização” e é organizado em parceria por instituições dos dois países.

O objetivo, segundo Sidnei Gonzalez, diretor de mercado da Fundação Getúlio Vargas e um dos coordenadores académicos da iniciativa, é “constituir grupos de trabalho para debater as questões mais prementes dos atuais sistemas do Estado social” e analisar o projeto “Governance 4.0”, que visa estudar modelos de governação do futuro.

Entre os temas em debate estarão, entre outros, “O Estado Social e os Desafios da Economia Moderna”, “Novas Relações Internacionais e Reorganização do Comércio”, “Mudanças Tecnológicas e os seus Impactos Económico-Sociais e Jurídicos” ou “A Eficiência do Sistema de Saúde Pública”

O Fórum debaterá também assuntos como “Inteligência Artificial e Solução de Conflitos”, “Desafios Contemporâneos do Ensino Universitário -- Acesso, Qualidade e Formas de Financiamento”, “Sustentabilidade da Segurança Social” e “Impacto Político e Institucional da Globalização nos Estados e Organizações Internacionais”.

Prevista inicialmente estava a participação do ministro da Fazenda brasileiro, Henrique Meirelles, mas afazeres ligados à candidatura que vai apresentar à Presidência do Brasil levaram o governante a delegar o convite no seu provável sucessor, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida Júnior, disse à Lusa Sidnei Gonzalez.

Entre os participantes brasileiros figuram personalidades como Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), e João Otávio de Noronha, Gilmar Ferreira Mendes e Luís Filipe Salomão, os três juízes do Superior Tribunal de Justiça.

Do lado português são aguardadas as presenças do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, das secretárias de Estado da Segurança Social, Cláudio Joaquim, e da Saúde, Rosa Valente Matos, do diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, Pedro Romano Martinez, e de outras individualidades.

Entre as instituições envolvidas na parceria estão o Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Convidados estão também investigadores de centros de estudo como a Universidade Nova Lisboa e o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) em Portugal, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e as Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Pernambuco (UFPE).

O financiamento da iniciativa, no valor de 400 mil euros, é garantido pela Fundação Getúlio Vargas e por diversas empresas brasileiras do setor privado.

A sessão de encerramento do Fórum, quinta-feira à hora de almoço, será presidida pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.