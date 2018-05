CTT escolheu duas pontes da Madeira para emissão de selos única

Os CTT apresentam hoje a emissão filatélica ‘Europa Pontes’, tendo seleccionado seis exemplares marcantes do nosso País. A Ponte Romana de Trajano, a Ponte Vasco da Gama, a Ponte dos Oito Arcos, a Ponte Despe-te-que-suas, a Ponte da Ribeira da Metade (São Roque do Faial) e a Ponte dos Socorridos (Câmara de Lobos) ficam imortalizadas nesta emissão dos CTT, que celebra estes ex-libris arquitectónicos.

A ponte romana de Trajano, em Chaves, é uma obra em pedra sobre o Tâmega, com 12 arcos. Construída entre o final do sec. I e o início do sec. II d.C., serviu de acesso à cidade até aos anos 50 do século XX. É a ponte mais antiga de Portugal, funcionando ainda como travessia pedonal.

Inaugurada em 1998, a Ponte Vasco da Gama é um símbolo do Portugal contemporâneo. Com 12,3km, liga a margem sul de Lisboa ao Parque das Nações. Foi construída para suportar um sismo violento e ventos até 250 km/h.

Na Ilha de São Miguel, no concelho da Ribeira Grande, freguesia da Matriz, fica localizada a Ponte dos Oito Arcos. Construída entre 1888 e 1895, foi projectada pelo engenheiro militar António Augusto de Sousa e Silva e é considerada uma das maiores obras viárias açorianas.

Também em São Miguel, temos a ponte Despe-te-que-suas, a mais extensa e mais alta dos Açores: são 385 metros de comprimento e 160 de altura. Inaugurada em 2011, deve o seu nome à ribeira que atravessa, assim baptizada pelo esforço que exigia a quem subia a encosta.

Na Madeira, a Ponte da Ribeira da Metade é uma construção em alvenaria de pedra que liga as freguesias do Faial e São Roque do Faial, no nordeste da ilha. Num território geograficamente acidentado, assegura o acesso do Funchal ao norte da Madeira desde os anos 40 do século XX.

A Ponte dos Socorridos, no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, inaugurada em 1993, foi a primeira ponte de tirantes com suspensão axial edificada no país, num projecto assinado por Armando Pereira e António Reis. Os pilares chegam aos 120 metros de altura.

Esta emissão filatélica é composta por seis selos e um bloco filatélico com dois selos, todos para envio europeu até 20 gramas. As pontes continentais têm uma tiragem de 135 mil exemplares, tal como as açorianas. As pontes madeirenses têm uma tiragem de 155 mil exemplares. O Bloco Filatélico tem as três versões, cada uma com 40 mil exemplares. A colecção de selos tem o formato 40x30,6mm, enquanto o Bloco tem o formato 125x95mm. As ilustrações ficaram a cargo de André Chiote.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.