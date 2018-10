Crimes de violência contra pessoa idosa aumentaram 22%

A APAV associa-se, uma vez mais, à iniciativa anual do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Data instituída, em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.

Infelizmente, nas sociedades contemporâneas, o envelhecimento está associado aos fenómenos do crime e da violência contra as pessoas idosas.

De acordo com os dados da APAV, entre 2013 e 2017, os processos de pessoas idosas vítimas de crime e de violência aumentaram 22 %.

Só em 2017, a APAV apoiou 944 pessoas idosas, o que equivale a uma média de 18 pessoas apoiadas por semana.

“Este aumento de casos, contudo, bem como os registados pelas estatísticas oficiais da Justiça, não reflecte a realidade diária das vítimas – ainda mais trágica e silenciosa”, realça um comunicado da associação.