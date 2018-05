Costa promete combate político à proposta orçamental da Comissão Europeia

O primeiro-ministro vincou hoje o “não” aos cortes na Política Agrícola Comum (PAC) e nos fundos de coesão, admitiu que Portugal possa estar entre os penalizados e advertiu que a atitude de Bruxelas favorece os populismos.

António Costa falava no debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta a uma intervenção antes feita pelo ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade, que se pronunciou de forma crítica sobre a proposta da Comissão Europeia relativa ao quadro financeiro plurianual.

Embora sem conhecer ainda os quadros nacionais do orçamento plurianual proposto por Bruxelas, António Costa reiterou a sua rejeição de um corte de cinco por cento na PAC e de 10 por cento na política de coesão.

“Seja qual for a situação - e há quem tenha suspeitas de que os cortes relativamente a Portugal seriam superiores à média -, consideramos esta proposta de Bruxelas um mau ponto de partida que não poderemos aceitar. Partimos com uma posição construtiva, mas dizemos não aos cortes na política de coesão e não aos cortes na política agrícola, sobretudo no segundo pilar da PAC”, acentuou António Costa.

Em relação à proposta orçamental de Bruxelas, o primeiro-ministro disse aceitar o aumento de dotações destinadas à ciência e inovação, políticas migratórias ou combate ao terrorismo.

No entanto, de acordo com o líder do executivo, a Europa “precisa de um orçamento à medida da sua ambição”.

“O que os europeus verdadeiramente não gostam é que a Europa lhes continue a prometer mais do que aquilo que efectivamente é capaz de cumprir. Isso é que desilude os europeus, isso é que gera o populismo e o antieuropeísmo. Se queremos uma Europa forte temos de ter um orçamento à medida da Europa forte que desejamos”, sustentou.

Antes, António Costa ouviu o deputado e membro do Secretariado Nacional do PS Porfírio Silva defender a tese de que em 2016 foi o ano de viragem ao nível das políticas para a ciência.

“Claro que há muito caminho para andar e persistem grandes desafios. Por exemplo, para o país alcançar o objectivo global em investigação e desenvolvimento de 3% do Produto Interno Bruto até 2030, precisamos de aumentar a parte do investimento privado no investimento nacional até dois terços. Isso passa pelo prosseguimento das estratégias criadoras de interfaces entre diferentes tipos de instituições”, defendeu Porfírio Silva.

Na resposta, o primeiro-ministro falou da política do Governo de combate à precariedade ao nível do emprego científico.

“Temos até ao final da legislatura o objectivo de criar cinco mil postos de trabalho em emprego científico”, acrescentou António Costa.