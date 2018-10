Costa destaca que cimeira Web Summit “é inspiradora” para as novas gerações

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a cimeira tecnológica e de inovação Web Summit, que vai realizar-se em Portugal por mais uma década, “é inspiradora para as novas gerações” e uma montra para o país.

A continuidade da Web Summit na capital portuguesa por mais 10 anos foi anunciada hoje oficialmente, numa cerimónia que decorreu na Altice Arena, no Parque das Nações, local que tem acolhido a cimeira nos últimos dois anos, a par da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

O anúncio foi feito pelo fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Na sua intervenção, Costa destacou que “a Web Summit é muito importante, porque é inspiradora para as novas gerações, porque dá confiança às novas gerações”.

“E porque apresenta ao mundo o Portugal que nós estamos a construir e o Portugal que nós queremos ser. Por isso, ainda bem que durante os próximos 10 anos vamos ter aqui esta montra extraordinária para continuarmos a construir o país que estamos a construir -- um país de inovação que gere emprego, e que gere emprego com melhores salários”, salientou.

Dirigindo-se ao fundador da cimeira, Paddy Cosgrave, António Costa afirmou que “é um prazer Portugal ser o anfitrião da Web Summit nos próximos 10 anos”, apontando que o evento é também “uma peça de uma estratégia”.

Apontando que “a competitividade do país constrói-se com base na inovação”, o governante salientou que a conferência coloca “Portugal no coração da conversação global sobre tecnologia e inovação”.

“Ter a Web Summit em Portugal é muito mais do que ter um motivo de atração para o turismo em Portugal, é muito mais que os mais de 30 milhões de euros de receita fiscal direta que o Estado encaixou o ano passado. Ter a Web Summit em Portugal é projetar definitivamente uma imagem do nosso país como um país da inovação e da tecnologia”, considerou o primeiro-ministro.

Na apresentação, onde foi anunciado que este acordo vai custar 11 milhões de euros anuais e vai levar à expansão da FIL, o socialista lembrou que o evento já permitiu atrair para o país “empresas altamente tecnológicas que criam emprego e emprego qualificado”.

“E se nós queremos ter mais emprego, e melhores salários, é nisto que temos que apostar: inovação, inovação, inovação”, acrescentou.

A continuidade da cimeira na capital portuguesa por mais uma década, constitui também “uma mensagem muito importante para as novas gerações, porque este compromisso de 10 anos da Web Summit com Portugal significa dizer às novas gerações que o que se passa hoje em Portugal não é Portugal estar na moda, é que Portugal mudou, está a mudar, vai continuar a mudar”.

Na opinião do governante, este acordo dá ainda confiança aos jovens “para acreditar que o seu futuro se pode construir em Portugal, porque Portugal é um país de oportunidades”.

“Oportunidades para quem quer investir, oportunidades para quem quer empreender, oportunidades para quem quer melhorar o seu conhecimento, oportunidades para quem quer por o seu conhecimento ao serviço do desenvolvimento do país, e quem tem a legítima ambição de ter emprego, e de ter emprego com um bom salário”, referiu.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.

No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil ‘startups’, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.

A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.