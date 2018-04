Costa convida empresários indianos do Reino Unido a descobrirem oportunidades em Portugal

O primeiro-ministro português convidou hoje empresários indianos com negócios no Reino Unido a explorar oportunidades em Portugal, tal como o país fez no Oriente no período dos Descobrimentos.

“Assim como Portugal ficou encantado com as maravilhas da Índia há mais de 500 anos, está na altura de a Índia descobrir as enormes oportunidades de negócios que esperam em Portugal”, desafiou António Costa, numa intervenção em inglês, no encerramento de uma mesa redonda de negócios entre Portugal e empresários indianos.

Perante uma audiência de empresários e políticos de origem indiana, nomeadamente três membros da Câmara dos Lordes, António Costa manifestou o “orgulho de ser a primeira pessoa de origem indiana a se tornar primeiro-ministro de um estado membro da União Europeia” e recordou o reforço das relações bilaterais entre Portugal e a Índia iniciado no ano passado, quando visitou aquele país em janeiro, recebendo o homólogo, Narendra Modi, em Lisboa seis meses depois.

O Reino Unido conta com cerca de 800 empresas indianas que facturam no conjunto 47,5 mil milhões de libras (54,5 mil milhões de euros) e a Índia é o terceiro maior investidor estrangeiro na economia britânica.

António Costa incitou os presentes a prepararem-se para “o novo paradigma de relações [entre o Reino Unido e a União Europeia] que se segue”, o qual, defendeu, deve permitir um “comércio tão livre quanto possível de tarifas, mas com outras barreiras, como normas e regras diferentes”.

“Qualquer empresa, britânica ou indiana, que pretenda continuar as suas operações no mercado interno depois do ‘Brexit’ encontrará em Portugal um porto seguro e terreno fértil para o seu negócio”, sublinhou.

A Mesa Redonda de Negócios entre Portugal e a Índia foi organizada pela missão Portugal IN e pela Confederação da Indústria Indiana no Reino Unido. Além de António Costa, estiveram presentes o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Altino Álvares, presidente da Portugal-India Business Hub (PIB Hub), manifestou à agência Lusa esperança que este evento permita a cooperação entre a diáspora portuguesa e a diáspora indiana, atraindo assim investimento para Portugal.

“Já estão a existir movimentos”, garantiu, destacando sectores como a farmacêutica, metalurgia, tecnologias de informação e agricultura.

António Costa completou hoje uma visita de dois dias de visita a Londres, que começou na terça-feira com um encontro em Downing Street com a homóloga britânica, Theresa May, seguido por um encontro com a comunidade portuguesa na residência do embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, e um jantar organizado pelo Centro Português de Estudos.

Esta manhã, o primeiro-ministro participou num pequeno-almoço com potenciais investidores e num fórum económico Portugal - Reino Unido.

Na parte da tarde teve uma reunião com o príncipe André, antigo representante especial para o Comércio e Investimento Internacional, no palácio de Buckingham, onde discutiu formas de dinamização ao empreendedorismo.

Os dois concordaram em promover em setembro em Lisboa uma edição do ‘Pitch@Palace’, uma iniciativa organizada pela Fundação ‘The Prince Andrew Charitable Trust”, que apoia empreendedores e projectos que se realiza desde 2014.

Desde então já apoiou mais de 205 ‘startups’ e realizou edições em países como Estónia, Malásia e México, China, Singapura, Austrália e Emirados Árabes Unidos.