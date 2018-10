Costa aguarda pela decisão da Assembleia da República

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, confrontou António Costa sobre a indicação do ex-presidente do PS-M, Carlos Pereira, para vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), apontando a questão da independência. O primeiro-ministro respondeu que o seu Governo não comete a “injúria de pensar que algum cidadão, pelo facto de exercer um mandato parlamentar, fica incapacitado de exercer com independência outras funções”. Costa disse ainda que irá aguardar pela decisão da República.

António Costa afirmou, no debate quinzenal, que Fernando Negrão terá a oportunidade de, no momento da audição com Carlos Pereira, colocar as questões que lhe permitam perceber se este tem ou não tem condições para exercer as funções para o qual o Governo lhe indigitou.

“Não conheço na lei um deputado que proíba um deputado de cessar funções de deputado e exercer funções na comissão reguladora. Quanto à aptidão técnica e ao currículo, melhor do que o Governo já se pronunciou a Cresap. Quanto à adequação, o Governo aguarda, como lhe compete, o parecer que seja emitido pela Assembleia da República. Não me vou antecipar ao juízo que a Assembleia fará e seguramente, vossa excelência, terá oportunidade no momento da audição com o Dr. Carlos Pereira em comissão de expressar e colocar as questões que lhe permitam aquilatar se ele tem ou não tem condições para exercer as funções para o qual o Governo lhe indigitou”.