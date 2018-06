Costa afirma em Nova Iorque que a confiança regressou à banca nacional

O primeiro-ministro afirmou hoje, perante investidores e empresários norte-americanos, que Portugal tem o seu sistema financeiro estabilizado e regista agora um crescimento económico superior à média da União Europeia, com uma descida acentuada do desemprego.

António Costa assumiu estas posições na abertura de um fórum económico sobre Portugal, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, durante o qual apresentou o país como “um destino seguro” para o investimento directo estrangeiro.

Numa intervenção feita em inglês, que se seguiu à do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o líder do executivo referiu-se de forma desenvolvida, pela primeira vez nesta sua visita aos Estados Unidos, ao sistema financeiro português.

“A estabilização do setor financeiro foi um objetivo prioritário do meu Governo. Os bancos foram capitalizados com novos investidores e o crédito malparado foi progressivamente solucionado. Os riscos foram reduzidos e os lucros regressaram ao se~ctor”, defendeu o primeiro-ministro.

António Costa foi mesmo mais longe, acrescentando que “a confiança e a resiliência regressaram ao sector financeiro” em Portugal.

Uma das vertentes mais desenvolvidas por António Costa no seu discurso foi a relativa aos recentes dados macroeconómicos de Portugal.

“Em 2017, Portugal registou o seu maior crescimento económico deste século - um crescimento que se baseou nas exportações (que representaram 43% do Produto Interno Bruto) e em investimento. Desde 2016, o país tem registado excedentes, com o défice a cair todos os anos para valores mínimos”, apontou o primeiro-ministro.

António Costa destacou ainda a descida do desemprego em Portugal, de 12% em 2016 para o atual nível de 7,5%, redução que disse ter sido mais acentuada “em toda a euro zona”.

Perante uma plateia de norte-americanos, o primeiro-ministro apresentou também Portugal como “um país da inovação”, dando como exemplo os sistemas tecnológicos aplicados nas máquinas de levantamento de dinheiro (ATM) e de controlo de passaportes eletrónicos, assim como as vias verdes nas portagens das autoestradas.

“São histórias de sucesso de inovações de empresas portuguesas. Temos universidades conceituadas, uma população crescentemente com mais qualificação, um ambiente cosmopolita, um excelente ambiente de negócios”, disse.

Após referir um conjunto de indicadores sociais e económicos sobre Portugal, o primeiro-ministro defendeu a tese de que o país possui “elevados índices de competitividade”.

“Portugal tornou-se uma história de sucesso na Europa”, acrescentou.