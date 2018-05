Consolidação da internacionalização de Fátima aconteceu em 2017

O reitor do Santuário de Fátima considera que 2017, ano do centenário dos acontecimentos da Cova da Iria, da visita do papa Francisco e da canonização de Francisco e Jacinta, foi da consolidação da internacionalização de Fátima.

“O Centenário das Aparições e o ano excecional que foi 2017 foi um ano de consolidação da internacionalização de Fátima, isso é evidente não apenas no número dos peregrinos que nos procuram, mas também nas suas proveniências. Temos assistido a uma progressiva diversificação da origem dos nossos peregrinos, com uma insistência muito particular na Ásia nestes últimos tempos”, afirmou à agência Lusa Carlos Cabecinhas.

Para o reitor do Santuário de Fátima, templo que recebe no fim de semana a peregrinação internacional de 12 e 13 de maio, este último ano “foi também um ano de aprofundamento de algumas das mensagens” que o papa deixou.

“A presença do papa Francisco em Fátima marcou-nos pelas suas palavras e eu recordo nomeadamente as palavras exigentes sobre a nossa devoção mariana, mas também as palavras reconfortantes sobre a dimensão materna de Maria na nossa vida”, exemplificou o responsável da instituição.

Além das palavras, o reitor do maior santuário mariano do país apontou os gestos de Francisco na sua deslocação ao santuário, como a “oração em silêncio” ao chegar ou o abraço à criança miraculada, que permitiu a canonização.

“E fica-nos, sobretudo, a canonização, esse gesto de reconhecimento oficial da Igreja de um caminho de santidade dos dois mais jovens videntes que torna estas duas figuras, o Francisco e a Jacinta, figuras presentes na vida da Igreja a nível mundial”, adiantou.

Para Carlos Cabecinhas, “a canonização tem esta particularidade de dar um caráter mundial a estas figuras tão locais e tão próximas”.

“Eu creio que tudo isto que vivemos no ano 2017 se vai prolongando no momento que estamos a viver (...). Para mim, é particularmente relevante perceber o quanto a afluência de peregrinos ao santuário continua a estar marcada por esta ambiência festiva de quem continua a viver o Centenário das Aparições, mas também o de quanto a própria Igreja assume a Mensagem de Fátima encarnada na vida dos dois videntes Francisco e Jacinta como um exemplo de vivência para todos os outros cristãos”, sublinhou.

O reitor salientou que o santuário viveu o centenário sempre na perspetiva de que este “não é uma meta”, mas “pretendia ser um ponto de partida”.

“Pretendia chamar a atenção para uma série de aspetos de Fátima que nós queríamos continuar a desenvolver e a perceção que hoje temos é precisamente esta de que alguns desses aspetos festivos que vivemos no ano de 2017 têm agora fecundidade e continuam agora a desenvolver-se”, referiu.

Segundo Carlos Cabecinhas, a perceção do santuário, “a partir dos muitos contactos pelo mundo além, é deste crescimento em que continua a difusão da mensagem de Fátima”.

“E a nossa grande aposta é precisamente aí, de, por um lado, darmos graças -- e esse é o tema deste ano - pelo dom que Fátima é, mas por outro lado não deixarmos de continuar a difundir a mensagem de Fátima por todo o mundo e não deixarmos de continuar a dá-la a conhecer mesmo nos lugares mais remotos, para poder sensibilizar para a importância e atualidade dessa mensagem, mas também para atrair peregrinos”, acrescentou.