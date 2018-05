Conselho Geral da ADSE concorda com alargamento a contratos individuais de trabalho

O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE concorda com o alargamento do subsistema de saúde aos contratos individuais de trabalho e também dá aval a um período extraordinário para trabalhadores que renunciaram à inscrição.

Segundo um parecer datado de quinta-feira, o Conselho Geral da ADSE considera que deve ser alargado o subsistema de saúde aos contratos individuais de trabalho nos casos dos trabalhadores permanentes de entidades públicas -- como fundações, agências, reguladores - que pertenceram anteriormente ao universo das administrações públicas.

Também podem ser abrangidos os trabalhadores com contrato individual de trabalho de entidades públicas empresariais desde que antes tenham pertencido ao universo da administração pública, seja central, regional ou local.

Para o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE devem ter direito de inscrição no subsistema de saúde os trabalhadores com relação contratual com a entidade empregadora há mais de um ano sem interrupções e enquanto permanecem nessa situação contratual.

Cada uma das entidades empregadoras deve celebrar um protocolo com a ADSE e deve ser garantido que não existe na entidade nenhum seguro ou mecanismo que ofereça serviços concorrenciais com a ADSE.

As entidades devem ainda contribuir para a ADSE com 0,5% dos salários base dos novos beneficiários inscritos, que continuam obrigados ao pagamento de 3,5% dos restantes beneficiários titulares.

Quanto aos trabalhadores que renunciaram à inscrição ou que não se inscreveram no prazo fixado, o parecer concorda com o prazo de 120 dias para os trabalhadores que não se inscreveram e com o período de carência de 120 dias para aqueles que renunciaram e se pretendem reinscrever.