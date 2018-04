Conheça as 49 pré-finalistas das ‘7 Maravilhas à Mesa’

Do Minho ao Algarve, passando pela Madeira e Açores, são hoje divulgadas as 49 Mesas pré-finalistas que reuniram o consenso de um Painel de 77 Especialistas e do Conselho Científico, destacando-se com o melhor da gastronomia, vinhos, azeite e roteiros turísticos de cada região de Portugal, de entre as 182 candidaturas submetidas às 7 Maravilhas à Mesa.

“A ideia desta edição era bastante ambiciosa, pois obrigava a fundir numa experiência de território, a gastronomia, os vinhos e azeites e roteiros turísticos. O que também dificultou a tarefa de eleger as pré-finalistas. Mas a verdade é que se conseguiram reunir propostas muito inovadoras e que projetam o interesse pela descoberta do país, o que, na verdade, constitui o objetivo principal desta iniciativa: a promoção dos grandes valores da identidade nacional”, explica Luís Segadães, Presidente das 7 Maravilhas.

A partir de 22 de julho, altura em que se iniciam as galas, está nas mãos dos portugueses votar e eleger as 7 Maravilhas à Mesa. As pré-finalistas incluem patrimónios tão distintos que vão desde os ex-líbris de cada região, aos petiscos tradicionais, pratos típicos, vinhos, azeites mas também roteiros turísticos que incluem patrimónios históricos, culturais e naturais, festivais, eventos e experiências únicas, e provenientes de entidades públicas e privadas.

“Acreditamos que a diversidade de patrimónios vai potenciar ainda mais a participação popular, já que é nestes temas que o cidadão se revê e onde manifesta o seu orgulho pela sua região e por ser português. O resultado final será, com certeza, um roteiro eno-gastronómico único do nosso país”, afirma o responsável pelo projeto.

À semelhança das edições anteriores, as galas onde vão ser eleitas as 7 Maravilhas à Mesa® vão ser apresentadas pela dupla Catarina Furtado e José Carlos Malato e transmitidas em direto na RTP, aos domingos em horário nobre, de 22 de julho até à grande final, a 16 de setembro.

Naquela que é uma das edições mais completas desde 2007, as 7 Maravilhas à Mesa® é a sétima eleição realizada em Portugal, entregando um selo de garantia às Mesas homenageadas e promovendo as regiões de Portugal enquanto destino turístico de referência.

As 49 Mesas pré-finalistas:

1. À Mesa com Ponta Delgada - O Segredo da Atlântida, Ponta Delgada - Açores

2. Alijó à Mesa, Alijó - Norte

3. Barco à Mesa na Zambujeira do Mar, Odemira - Alentejo

4. Loulé Tradição e Criatividade à Mesa, Loulé - Algarve

5. Mesa A Tasquinha Do Matias – Ucanha, Tarouca - Norte

6. Mesa Almeirinense, Almeirim - Alentejo

7. Mesa Beira Serra, Góis - Centro

8. Mesa Capital do Turismo Rural, São Roque do Pico - Açores

9. Mesa Cidade da Guarda, Guarda - Centro

10. Mesa Cidade de Beja, Beja - Alentejo

11. Mesa da Bairrada ao Mondego, Cantanhede - Centro

12. Mesa da Dieta Mediterrânica, Tavira - Algarve

13. Mesa da Experiência Única... Batalha, Batalha - Centro

14. Mesa da Maria Rita do Romeu, Mirandela - Norte

15. Mesa da Quinta do Martelo, Angra do Heroísmo - Açores

16. Mesa da Regaleira, Sintra - Lisboa

17. Mesa da Taberna do Petisco, Santa Cruz – Madeira

18. Mesa da Venda da Donna Maria, Funchal - Madeira

19. Mesa das Terras da Chanfana, Lousã - Centro

20. Mesa de Arraiolos, Arraiolos - Alentejo

21. Mesa de Aveiro – Salpoente, Aveiro - Centro

22. Mesa de Borba, Borba - Alentejo

23. Mesa de Braga, Braga - Norte

24. Mesa de Bragança, Bragança - Norte

25. Mesa de Casa Velha - Cacela Velha, Vila Real de Santo António - Algarve

26. Mesa de Chaves, Chaves - Norte

27. Mesa de Constância, Constância - Centro

28. Mesa de Gouveia, Gouveia - Centro

29. Mesa de Lagoa do Algarve, Lagoa - Algarve

30. Mesa de Maresias, Vila do Bispo - Algarve

31. Mesa de Monchique, Monchique - Algarve

32. Mesa de Montalegre, Montalegre - Norte

33. Mesa de Palmela, Palmela - Lisboa

34. Mesa de Porto Moniz Município, Porto Moniz - Madeira

35. Mesa de Silves: da Serra ao Mar, Silves - Algarve

36. Mesa de Vila Real, Vila Real - Norte

37. Mesa de Villa Oeiras, Oeiras - Lisboa

38. Mesa do Cordeiro à Moda De Monção, Monção - Norte

39. Mesa do Mar - Albufeira e Olhos De Água, Albufeira - Algarve

40. Mesa do Restaurante Os Amigos - S. Jorge, Calheta – Açores

41. Mesa dos Templários, Tomar - Centro

42. Mesa Encosta dos Túneis, Sever do Vouga - Centro

43. Mesa Lajes das Flores, Lajes das Flores - Açores

44. Mesa Lajes do Pico - Capital da Cultura da Baleia, Lajes do Pico - Açores

45. Mesa Madalena do Pico, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho, Madalena - Açores

46. Mesa Sabores de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz - Alentejo

47. Mesa Setúbal - Casa da Baía de Setúbal, Setúbal - Lisboa

48. Mesa Tipicamente Beirã – Cortiço, Viseu - Centro

49. Mesa Vila de Frades A ‘Catedral ‘ dos Vinhos de Talha, Vidigueira – Alentejo