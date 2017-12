Cinco distritos sob aviso amarelo devido a chuva

Cinco distritos do Norte e Centro do país estão hoje à tarde sob aviso amarelo devido a chuva, por vezes forte, enquanto na terça-feira todos os distritos de Portugal continental estarão sob alerta devido a vento forte.

Segundo a informação mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob o terceiro aviso mais grave, numa escala de quatro, entre as 13:00 e as 18:00 de hoje.

O aviso deve-se a “chuva, por vezes forte, passando a aguaceiros”.

A previsão do tempo para este dia de Natal é de chuva fraca, aumentando de intensidade e frequência a partir da tarde e com queda de neve nas terras altas do Norte e Centro.

Com o agravamento das condições meteorológicas, o número de avisos multiplica-se entre a tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira.

O vento forte, com rajadas, vai colocar sob aviso amarelo todos os distritos de Portugal continental na terça-feira.

Por causa da chuva, por vezes forte, estarão em aviso amarelo, nos dias 26 e 27, as regiões de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Braga

São também esperadas ondas de noroeste, com quatro a cinco metros, o que motiva um aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre terça e quinta-feira.