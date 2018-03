Cinco distritos em aviso laranja devido à chuva

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Vila Real estão em aviso laranja até às 06:00 de domingo devido a precipitação, disse hoje à agência Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em aviso vermelho está todo o litoral português devido à agitação marítima.

Também em aviso laranja, mas devido ao vento, vão estar os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, até às 03:00 de domingo, referiu a mesma fonte.

Nestes distritos as rajadas de vento poderão chegar aos 100 quilómetros por hora, exceto no Minho onde poderão atingir os 120 quilómetros por hora, acrescentou.

Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, adiantou o IPMA.

No domingo, todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo, prevendo-se vento com rajas que poderão atingir os 85 a 90 quilómetros por hora, referiu.

Fechadas à navegação estão as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Ericeira, Lagos, Alvor, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.

Num comunicado hoje divulgado, e considerando a situação meteorológica, a Proteção Civil informou ter reforçado o acompanhamento operacional das bacias hidrográficas que historicamente poderão registar situações de cheia, com especial atenção para o Tejo, Vouga (Águeda) e Douro (Tâmega), assim como todas as dos restantes afluentes a norte do Tejo.

A Proteção Civil recorda as medidas preventivas que os cidadãos devem adotar como retirar das zonas confinantes, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais ou viaturas, deixar os animais em locais seguros, ou não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas.