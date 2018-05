Cento Hospitalar do Tâmega e Sousa reforça quadro com 15 médicos especialistas

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), com sede em Penafiel, anunciou hoje a contratação de 15 novos médicos, de várias especialidades, para reforçar as diferentes equipas.

Segundo um comunicado enviado à Lusa, foram admitidos especialistas de anestesiologia, cirurgia geral, infeciologia, medicina interna, nefrologia, otorrinolaringologia, patologia clínica, pediatria e pneumologia, áreas com carências no centro hospitalar.

“O CHTS vê assim minorada a carência de especialistas e pode continuar o combate às listas de espera de cirurgia e consulta externa”, assinala-se no comunicado.

Admite-se também que “subsistem ainda algumas limitações em várias especialidades”, mas ressalva-se que a contratação agora anunciada “é um momento de satisfação”.

No comunicado destaca-se que, pela primeira vez, foi contratado para o CHTS um especialista de infeciologia, “dando assim mais um passo na diferenciação dos cuidados prestados à população”.