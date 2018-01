Carne de porco 100% portuguesa alcança 500 explorações e 400 pontos de venda

O selo de certificação Porco PT, projecto que reconhece a carne de porco 100% portuguesa, alcançou 500 explorações e 400 pontos de venda nos primeiros seis meses de existência.

De acordo com dados enviados à Lusa pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), durante os primeiros seis meses, o projecto conseguiu alcançar 400 pontos de venda, através dos grupos Auchan, Mosqueteiros, Sonae e Jerónimo Martins, 500 explorações aderentes e 21 matadouros.

Durante o período de referência, foram ainda realizadas 60 acções de degustação em todo o país.

Lançado em 2017, o selo de certificação tem como principal objectivo diferenciar a carne de porco produzida em Portugal da restante oferta disponível no mercado.

Para celebrar a data, a FPAS vai promover um churrasco gratuito, no dia 6 de Dezembro junto à Gare do Oriente, em Lisboa.

“O dia 23 de Junho de 2017 marcou o início do projecto, a nível nacional, do selo de certificação Porco PT e não poderíamos começar o novo ano de melhor forma. Esta é uma acção dedicada a todos os portugueses que se queiram juntar a nós no próximo sábado. Continuamos a lutar pelo reconhecimento da elevada qualidade do que se produz em Portugal e a defender os suinicultores nacionais com novas estratégias como é o caso do Porco PT”, disse, em comunicado, o presidente da federação, Vítor Menino.