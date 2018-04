Carlos Pereira aplaude Governo da República por colocar economia do mar na agenda

O debate sobre a economia do mar e o sector marítimo-portuário “foi a confirmação de que, felizmente para Portugal, este Governo colocou na agenda governativa, de uma vez por todas, a economia azul”. As declarações são do socialista Carlos Pereira, que aplaude o governo mas lança críticas à direita. “E isso incomoda de forma verdadeiramente significativa” as bancadas do PSD e do CDS, que “apareceram neste debate como ‘velhos do Restelo’ relativamente a esta matéria da economia do mar”, lamentou.

Numa nota enviada à imprensa, o PS afirma que o vice-presidente da bancada parlamentar do PS teceu duras críticas aos partidos da direita, defendendo que a afirmação que os socialistas têm feito “no quadro da economia do mar contrasta com aquilo que aconteceu no passado, quando PSD e CDS governaram o país”. Ou seja, “não havia ambição, não havia visão, não havia objectivos, não havia programação estratégica”, denunciou.

Os aplausos do parlamentar madeirense foram também para a acção do Governo quanto ao plano estratégico marítimo-portuário, “que conta com investimentos de 2,5 mil milhões de euros, sendo que mais de 80% é financiamento privado”. Carlos Pereira alertou que este plano permite “confirmar a estratégia de internacionalização da nossa economia e garantir o reforço da procura externa no contributo do nosso produto”, algo “absolutamente essencial para Portugal”.

O socialista lembrou que “a marinha mercante esteve abandonada pelo PSD e CDS”, tendo o país perdido “emprego” e “frota”. “Ora, foi o Governo do Partido Socialista que lançou o novo enquadramento para estimular a marinha mercante e com isso esperamos recuperar em cinco anos o que se perdeu em 40 anos, seja no que diz respeito à frota, seja no que diz respeito à criação de emprego”, frisou.

Para além do estímulo à criação de novos negócios, Carlos Pereira sublinhou os novos modelos de financiamento introduzidos pelo Executivo, que são importantes para garantir grandes investimentos e para “que se faça uma articulação clara entre o setor público e o setor privado, para assegurar que estes investimentos venham ao encontro daquilo que é a nossa afirmação da economia do mar e daquilo que são os nossos objetivos de colocar a economia do mar no centro do desenvolvimento do país e no centro da importância económica do país”.

E isso “contrasta claramente” com aquilo que os deputados do PSD e do CDS “não fizeram ao longo dos quatro anos em que estiveram no Governo para mandar e definir a estratégia para a economia do mar”, atacou.