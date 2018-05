Carlos César manifesta orgulho do PS no contributo de Sócrates para o progresso do país

O presidente do PS, Carlos César, manifestou hoje o orgulho do partido no contributo de José Sócrates para o progresso do país e frisou que os socialistas mantêm o princípio de separar as questões judiciais das questões políticas.

“O PS orgulha-se do seu contributo ao longo de toda a história democrática para o progresso do nosso país e em especial nas circunstâncias em que o PS assumiu responsabilidades governativas. O engenheiro José Sócrates deixou uma marca muito positiva como primeiro-ministro”, afirmou Carlos César, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República sobre a desfiliação de José Sócrates, hoje conhecida.

Numa declaração sem direito a perguntas, o também líder parlamentar do PS disse ter tomado conhecimento da decisão em primeiro lugar pela comunicação social e depois por uma carta que chegou ao partido.

“Trata-se naturalmente de uma decisão assumida de forma responsável, de forma livre e no uso de um direito que ao engenheiro José Sócrates cabe”, afirmou.