Campanha de sensibilização da APED apela à reciclagem do plástico

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) vai lançar em cerca de mil lojas, nas plataformas ‘online’ e nas redes sociais uma campanha de sensibilização para o uso sustentável do plástico, apelando à reciclagem.

Com o mote “O plástico está a dar a volta ao mundo. Vamos dar a volta ao plástico!”, a iniciativa é apresentada hoje durante o primeiro “Fórum do Retalho para a Sustentabilidade”, organizado pela APED em Alfragide, e pretende “consciencializar o consumidor para este tema, apelando à importância da reciclagem”.

“A APED tem promovido, junto dos seus associados, a adoção de medidas que contribuem para padrões de consumo e produção mais sustentáveis e para o cumprimento das metas definidas da recente Estratégia Europeia dos Plásticos para 2030. As empresas associadas têm vindo a colaborar de forma significativa para este desígnio, e esta campanha é prova do forte compromisso de todo o setor nesta matéria”, afirma o diretor-geral da associação.

Segundo Gonçalo Lobo Xavier, “a APED tem também atuado com uma abordagem setorial integrada, refletida, por exemplo, em documentos de referência e instrumentos de trabalho como a ‘Carta da Sustentabilidade’, o ‘Guia de Boas Práticas Ambientais’ e o ‘Compromisso Circular’”.

Conforme recorda a associação, esta campanha vem juntar-se a um conjunto de iniciativas voluntárias relacionadas com o uso do plástico já adotadas pelas empresas do setor, nomeadamente a aposta no ‘ecodesign’ de embalagens de produtos de marca própria, a venda de produtos a granel e a disponibilização de sacos reutilizáveis para transporte das compras, com o objetivo de “minimizar o impacte ambiental associado ao material plástico”.

A campanha “O plástico está a dar a volta ao mundo. Vamos dar a volta ao plástico!” é apresentada hoje no âmbito da primeira edição do “Fórum do Retalho para a Sustentabilidade”, organizado pela APED e onde marcarão presença o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.

Dedicado especificamente ao tema “plástico”, este fórum visa “promover o diálogo e colaboração intersetorial através da partilha de boas práticas e identificação de oportunidades e barreiras na transição para uma economia mais circular, e conta com a participação de vários representantes da cadeia de valor, entre os quais Jorge Henriques, da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente, e Pedro Colaço, da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos.