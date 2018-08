Cadáver desenterrado numa zona florestal

O cadáver de um homem foi hoje desenterrado numa zona florestal em Vermoim, Famalicão, numa operação liderada pela Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, o pedido para colaborar no desenterramento do cadáver foi feito pela Directoria do Norte da PJ, cerca das 16:40.

A fonte disse ainda que se deverá tratar de um homem que estava desaparecido “há cerca de 10 anos”.

Os bombeiros mobilizaram para o local quatro viaturas e oito homens.

A Lusa contactou a Directoria do Norte da PJ, que disse se escusou a avançar quaisquer outros pormenores sobre o caso, alegando que “as diligências estão ainda a decorrer”.