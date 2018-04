BE diz que faltam 400 profissionais no INEM e quer concursos anuais programados

O Bloco de Esquerda avisou hoje que faltam cerca de 400 profissionais ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e quer que o Governo programe um concurso regular anual para contratar trabalhadores para o instituto.

O partido entregou hoje um projeto de resolução no parlamento para recomendar ao Governo o reforço necessário de recursos humanos no INEM, lembrando que entre 2013 e 2016 abandonaram o organismo quase 300 profissionais.

Em declarações à agência Lusa, o deputado bloquista Moisés Ferreira estimou que “para as necessidades atuais e para a operacionalidade do INEM” estejam em falta 400 profissionais, sobretudo técnicos de emergência pré-hospitalar, mas também enfermeiros e psicólogos.

O partido considera que o aumento dos tempos de atendimento das chamadas por parte do centro de orientação de doentes urgentes do INEM reflete sobretudo “o défice de profissionais”, mas considera a escassez de recursos humanos transversal a todo o instituto.

No projeto de resolução hoje apresentado, o Bloco exige que o Governo contrate de imediato 100 técnicos de emergência pré-hospitalar e que conclua o respetivo concurso. Pede ainda que durante este ano sejam abertos concursos para mais 350 técnicos.

O projeto do Bloco recomenda também ao Governo que sejam contratados cerca de 60 enfermeiros.

Segundo Moisés Ferreira, é necessário concluir a contratação de 20 enfermeiros de um procedimento que se arrasta desde 2015 e abrir este ano concursos para pelo menos mais 40 enfermeiros.

Além destes profissionais, serão necessários mais nove psicólogos e ainda médicos e assistentes técnicos.

Para colmatar a saída de profissionais, o Bloco de Esquerda quer que o Governo programe um concurso regular anual para contratar profissionais para o INEM.

Esta semana, o PSD já tinha pedido para ouvir na Comissão de Saúde o presidente do INEM, na sequência de uma notícia avançada pelo jornal Público que indicava que no ano passado o INEM demorou 36 segundos, em média, a atender chamadas de socorro, o dobro do tempo de resposta de 2016.