Bancos Alimentares promovem campanha de recolha de alimentos em todo o país

Os 21 Bancos Alimentares contra a Fome realizam no próximo fim de semana, 2 e 3 de Junho, mais uma campanha nacional de recolha de alimentos.

Uma operação de solidariedade bem conhecida dos portugueses que, duas vezes por ano, aderem ao convite endereçado pelos voluntários para que partilhem os alimentos que vão comprar para as suas famílias com quem tem carências alimentares.

E é precisamente esse o mote da campanha de comunicação ‘É preciso dar um pouco mais, para que falte ainda menos’.

A campanha vai abranger mais de 2.000 lojas em todo o país e regiões autónomas, nas zonas de Lisboa, Porto, Évora, Coimbra, Aveiro, Abrantes, Setúbal, S. Miguel, Cova da Beira, Leiria-Fátima, Oeste, Algarve, Portalegre, Braga, Santarém, Viseu, Viana do Castelo, Terceira, Beja, Madeira e Castelo Branco, contando com o envolvimento dos voluntários que, identificados à porta de cada uma das superfícies comerciais, convidarão os portugueses a associar-se à causa do Banco Alimentar Contra a Fome.

Para Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, “a carência alimentar é um problema social que existe 24 horas por dia e sete dias por semana, que continua a afetar muitas pessoas. Por esta razão, o envolvimento e o contributo de cada cidadão é muitíssimo valioso para que possamos continuar diariamente a dar uma resposta ao problema em Portugal, apoiando e ajudando quem ainda necessita de ajuda para se alimentar. Com a solidariedade e compromisso de todos conseguiremos, seguramente, fazer a diferença na vida de muitas destas pessoas”.

Estas campanhas continuam a desempenhar uma importância crucial. Em Portugal, de acordo com os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento do INE, permanece elevada a taxa de risco de pobreza ou exclusão social, que era de 23,3%, em 2017. Do total das pessoas em pobreza ou exclusão social, 18,0% (431 mil) eram menores de 18 anos e 18,8% (451 mil) eram idosos com 65 ou mais anos. Ou seja, quase um quarto da população portuguesa tem privações materiais e depende de apoios socais. Os dois grupos etários mais afectados (crianças e idosos) dependem da solidariedade e das redes de proximidade para que possam ter uma vida mais digna.

Um Saco mais sustentável por uma Causa Social

A Campanha conta com sacos de papel, mais ecológicos, que aliam a doação a um comportamento mais sustentável e amigo do ambiente, contribuindo também desta forma para reduzir os efeitos prejudicais no meio ambiente e para a conservação da natureza e da biodiversidade.

Campanha ‘Ajuda Vale’ e Online

Adicionalmente à doação directa de alimentos, entregues aos voluntários nas lojas, será ainda possível contribuir através da campanha “Ajuda Vale” até 10 de Junho. Os vales estarão disponíveis nas caixas dos supermercados, tendo cada um deles associado um código de barras específico para os produtos que cada pessoa quiser doar ao Banco Alimentar.

Dando também oportunidade a todos aqueles que nos dias da campanha de recolha de alimentos não se podem deslocar aos supermercados, que residem ou se encontram fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza uma vez mais o portal de doação online www.alimentestaideia.pt também até 10 de Junho.