Aveiro prepara candidatura a Capital Europeia da Cultura

A Câmara de Aveiro (CMA) vai realizar um Plano Estratégico para a Cultura e avançar com a candidatura de Aveiro a “Capital Europeia da Cultura 2027”, anunciou a autarquia.

Para gerir os dois processos foi decidida a contratação da empresa Opium, liderada por Carlos Martins, “profissional de reconhecidos méritos e experiência, nomeadamente na gestão do processo de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”, refere uma nota da autarquia.

O presidente da Câmara, Ribau Esteves (PSD/CDS) e o vereador socialista Manuel Sousa, que preside à concelhia do PS, acertaram agendar para a próxima sexta-feira, na reunião do executivo municipal, a discussão do início da execução do Plano Estratégico para a Cultura e da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027.

Em termos de participação pública, a Câmara de Aveiro “entendeu proceder ao seu início, dando a primazia às associações culturais sem fins lucrativos”, numa reunião realizada na sexta-feira, e tem agendada para dia 13 uma reunião com os agentes institucionais e empresas privadas com atividade na área da Cultura.

“Entendemos necessária e importante a realização do Plano Estratégico para a Cultura com o envolvimento das Associações privadas sem fins lucrativos e dos Agentes Institucionais e Privados que têm atividade na área da Cultura, assim como no processo da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, dado que, embora sob a liderança da Câmara de Aveiro, estes são processos que exigem uma grande abrangência e participação de todos os interessados”, refere a nota municipal.

Criada em 1985 pela Comissão Europeia, a “Capital Europeia da Cultura” é considerado o maior evento cultural da Europa. Entre as 58 cidades que já acolheram o evento encontramos as mais importantes do panorama europeu: Atenas, Florença, Amesterdão, Berlim, Paris, Glasgow, Dublin, Madrid, Copenhaga, Estocolmo, Bruxelas, Praga, Istambul, Liverpool, Marselha.

Lisboa foi Capital Europeia da Cultura em 1994, o Porto em 2001 e Guimarães em 2012.