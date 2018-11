Autoridade marítima alerta para agravamento do tempo nos Açores

A autoridade marítima alertou hoje os pescadores e a população dos Açores para as previsões de agravamento do tempo e do mar, a partir de quinta-feira, no arquipélago, com ondas que poderão ser superiores aos quatro metros.

Num comunicado enviado às redacções, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e da Horta (Faial) alertam para “a forte possibilidade de agravamento do estado do tempo e do mar” a partir de quinta-feira e até domingo.

“A agitação marítima de noroeste, poderá ter valores de altura significativa superiores a quatro metros ao longo de quinta-feira e para as Ilhas do Triângulo (Pico, São Jorge e Faial) é expectável que o período de maior severidade ocorra durante a tarde e noite”, adianta o mesmo comunicado.

Já para o grupo ocidental (Flores e Corvo) é esperado que as condições de mar, com ondas acima dos quatro metros, se mantenham até domingo.

A autoridade marítima recomenda, assim, à comunidade marítima “a adopção de medidas de precaução, verificando e reforçando a amarração, ou varando em lugar seguro as suas embarcações”.

A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima (vertentes norte e oeste das ilhas) e junto à orla marítima deverá manter-se uma atitude vigilante, já que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras, alerta ainda a autoridade marítima.