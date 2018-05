Autarquia do Montijo nega a existência de partículas de amianto em escola do concelho

A Câmara do Montijo negou hoje a inexistência de partículas de amianto em suspensão no ar na Escola Básica e Pré-Escolar Joaquim de Almeida, junto à antiga fábrica Infal, no Bairro do Mouco.

A autarquia, liderada por Nuno Canta (PS), recebeu o relatório final da avaliação da qualidade do ar na escola, que foi efetuado devido à existência de coberturas de fibrocimento da antiga fábrica Infal, com o assunto a ser levantando nos órgãos municipais.

“Nesse relatório final, elaborado por uma empresa especializada na qualidade do ar em ambiente de trabalho, destaca-se o facto da inexistência de partículas de amianto em suspensão no ar, em qualquer das salas de aula da escola e do pré-escolar”, refere a autarquia em comunicado.

A autarquia salienta que o relatório demonstra que “as declarações políticas da oposição foram irresponsáveis e alarmistas”.

“Garante a todos os alunos e moradores do Bairro do Mouco qualidade de vida e condições seguras de saúde publica”, conclui.