Associação Ateísta Portuguesa quer que nova ponte sobre o Douro homenageie Manoel de Oliveira

A Associação Ateísta Portuguesa (AAP) defendeu hoje que a ponte anunciada para o rio Douro, num projeto das câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, seja batizada com o nome do falecido cineasta Manoel de Oliveira.

As câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram a 12 de abril passado a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, um projeto inteiramente financiado pelas duas autarquias.

A travessia, a designar Ponte D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao bispo que morreu em setembro do ano passado, vai unir os dois concelhos entre Oliveira do Douro, em Gaia, e a zona de Campanhã, no Porto, mas o nome avançado tem gerado discussão.

Hoje a AAP defendeu, em comunicado, que a ponte deve chamar-se Manoel de Oliveira, de forma a homenagear “o grande cineasta, de relevo internacional”, que, segundo a associação, “não é apenas uma referência para a cidade do Porto, é uma glória para Portugal, cuja obra é conhecida por cinéfilos de todo o mundo”.

“Acresce que filmes importantes de Manoel de Oliveira, ?Douro, Faina Fluvial’, ?Aniki-Bóbó’ e ?O Pintor e a Cidade’ são verdadeiras odes ao rio Douro cujas margens a nova ponte une”, lê-se na nota da Associação Ateísta Portuguesa.

Para a AAP, o nome proposto pelos presidentes de câmara do Porto e de Gaia - António Francisco dos Santos - refere-se “a uma personalidade de menor relevo e inferior contributo para tornar conhecida a região, inferior, aliás, ao de muitos outros portuenses e gaienses”.

“A AAP apela para que seja reconsiderada a proposta dos referidos autarcas e que a figura de Manoel de Oliveira (1908/2015) fique ligada à grande obra da engenharia portuguesa”, acrescenta a nota.

A 01 de junho, um movimento de cidadãos também propôs o nome do cineasta Manoel de Oliveira para a nova ponte sobre o Douro, argumentando com a posição já apoiada pela associação cívica República e Laicidade.

O movimento de cidadãos das duas cidades criou uma página na Internet, na qual considera que a escolha do nome de Manoel de Oliveira para a nova ponte Porto/Gaia “não só homenageia um cidadão notável local, como promove a região como fonte de arte, cultura e de indústrias criativa”.

Também numa nota publicada na sua página na Internet, a Associação República e Laicidade considera que o nome avançado pelas autarquias é de uma “personalidade cujo contributo para tornar conhecida a região é inferior ao de muitos outros portuenses e gaienses”.

A nova ponte, anunciada pelas câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia tem um custo estimado de 12 milhões de euros e prevê-se que esteja concluída no prazo de três a quatro anos.