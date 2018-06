Arquipélago dos Açores sob alertas laranja e amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje alertas laranja e amarelo para domingo, para os grupos central e ocidental dos Açores devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria.

Segundo o IPMA, nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa (grupo central) os avisos amarelos são relativos a trovoada e precipitação forte que se fará sentir entre as 12 e as 21 horas de domingo.

As ilhas Flores e Corvo (grupo ocidental) o alterta laranja relativo a precipitação vigorará entre as 06 e as 15 horas.

O aviso laranja é emitido quando a situação meteorológica é considerada de risco moderado a elevado, sendo recomendado às pessoas que se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e a seguir orientação da Proteção Civil.