António Costa quer acabar com “discriminação” no acesso de alunos do ensino profissional ao superior

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou ontem, em Viana do Castelo que uma das “grandes mudanças” que o Governo quer fazer, “muito brevemente”, é acabar com uma discriminação no acesso dos alunos do ensino profissional ao superior.

O primeiro-ministro, que falava na escola Secundária de Santa Maria Maior, na capital do Alto Minho durante a cerimónia de assinatura de um protocolo para a criação de Clubes Ciência Viva na Escola destacou que “ninguém é obrigado a ir para o ensino superior”, mas sublinhou que não devem existir “barreiras indevidas” a quem o queira fazer.

“Não temos o direito de criar barreias indevidas a quem, querendo ir para o ensino superior não pode ir para o ensino superior porque tendo feito a via profissional encontra obstáculos que não são justos”, referiu.

O primeiro-ministro disse ainda que “ninguém deve ser obrigado a ter de escolher antes do tempo e ninguém pode ser impedido de voltar a escolher quando, no seu tempo, quiser voltar a escolher”.

António Costa não avançou mais pormenores sobre novas regras de acesso ao ensino superior, actualmente em processo legislativo, sublinhando apenas que o objectivo é garantir “igualdade de oportunidade a todos”.

Em 09 de janeiro, António Costa afirmou no parlamento que o Governo pretende acabar este ano com o ensino vocacional no nível básico de educação e eliminar “requisitos discriminatórios” no acesso às universidades por parte dos alunos do ensino profissional.

“A redução do insucesso escolar, a universalização do Ensino Secundário, a valorização do ensino profissional e a democratização do Ensino Superior são decisivas. Há duas mudanças essenciais que iremos introduzir: Primeiro, acabar com o ensino vocacional no Ensino Básico, pondo fim a uma inaceitável dualização precoce; segundo, eliminar os requisitos discriminatórios no acesso ao Ensino Superior para os alunos do ensino profissional”, disse na altura o primeiro-ministro.

Hoje, a inovação, clubes de ciência e autonomia e flexibilidade curricular marcaram a deslocação de António Costa e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, à escola secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo.

Naquele estabelecimento de ensino António Costa e Tiago Brandão Rodrigues visitaram ainda uma exposição sobre Inovação do Ensino Profissional.