António Costa já está a preparar as eleições de 2019 na Madeira

O secretário-geral do PS desafiou hoje o partido, no congresso de maio, a “pensar estrategicamente o país a prazo”, frisando que “uma das chaves do sucesso” do Governo que lidera foi “o cuidado de preparar bem” a governação.

António Costa, que hoje participou em Torres Novas (distrito de Santarém), na receção de contributos dos militantes para a moção política que apresentará ao congresso agendado para 25 a 27 de maio na Batalha (Leiria), intitulada “Geração 20/30”, afirmou que este é “o momento certo para começar a preparar o próximo ciclo”, marcado por eleições, em 2019, para o Parlamento Europeu, para a Assembleia Legislativa da Madeira e para a Assembleia da República.

“Se hoje podemos dizer com orgulho que estamos a cumprir e cumpriremos todos os compromissos que assumimos com os portugueses, é porque tivemos o cuidado de preparar bem”, declarou, depois de Mariana Vieira da Silva, coordenadora global da sua moção, ter sintetizado os contributos recebidos para as quatro áreas definidas como estratégicas (alterações climáticas, sociedade digital, demografia e combate às desigualdades).

António Costa lembrou que “muita gente criticou” o quadro macroeconómico que apresentou na última campanha eleitoral, “de uma forma original”, e que deu “muito trabalho a explicar” e “alguns dissabores”, mas que, “olhando para trás”, foi “a base sólida” que permitiu ao partido cumprir aquilo a que se tinha comprometido e, simultaneamente, conseguir “o maior crescimento desde o início do século, a maior redução do desemprego das últimas décadas e o défice mais baixo da democracia” portuguesa.

“Fizemos bem em fazer as contas primeiro, porque com contas certas podemos programar e cumprir aquilo que prometemos”, declarou na sessão que decorreu ao final da tarde, no Teatro Virgínia.