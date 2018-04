ANAC sem reclamações de passageiros por falha de abastecimento em Maio 2017

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) garantiu hoje aos deputados não ter recebido reclamações de passageiros prejudicados pela falha de abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa em maio de 2017, que obrigou a cancelar dezenas de voos.

A falha no sistema de abastecimento de combustível em 10 de Maio afectou 41.681 pessoas, levando ao cancelamento de 98 voos, a atrasos na descolagem de 363 e na divergência para outros locais de outros 12.

“As companhias [aéreas] tinham depois de ser ressarcidas [das indemnizações pagas aos passageiros] junto do fornecedor [de combustível] e não temos reclamações, nem informação, de que alguma companhia não tenha indemnizado”, afirmou numa audição parlamentar o presidente da ANAC, Luís Ribeiro.

Ainda sobre este caso, objecto de perguntas dos deputados, numa audição parlamentar que tinha como objectivo dar a conhecer o plano de actividades do regulador da aviação para este ano, Luís Ribeiro lembrou o relatório produzido pela ANAC, e enviado ao governo, no qual concluiu que o problema “teve origem numa falha de manutenção no lado do operador”, um sistema gerido pelas petrolíferas.

“E depois, ao nível da operação, esta falha não foi bem gerida e foi ar para os outros depósitos” de combustível, explicou, afectando assim uma grande quantidade de voos.

Luís Ribeiro recordou também aos deputados o canal lançado “para reclamar e colocar questões” disponibilizado pela ANAC aos passageiros lesados, um e-mail criado para este fim.

“Quando concluímos as causas [da falha de abastecimento ao aeroporto de Lisboa naquele dia], notificámos as companhias aéreas de que se tratava de uma causa de um fornecedor”, contou, lembrando que estas companhias têm direito a ser ressarcidas depois junto do Grupo Operacional de Combustíveis (GOC), estrutura que gere o sistema de abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa e é liderada pela Petrogal.