Alunos do Porto conseguem segundo prémio em Feira Internacional de Ciências e Engenharia

Os alunos do Colégio Luso-Francês, no Porto, conseguiram o segundo prémio na área da microbiologia na Feira Internacional de Ciências e Engenharia, que decorre nos Estados Unidos, desenvolvendo um fungicida natural à base de extratos de algas.

“Foram quatro os projetos que este ano representaram Portugal na mais prestigiada Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Intel ISEF) em Pittsburgh, na Pensilvânia. Para Portugal vem o 2.º Prémio atribuído pela Society for Science & the Public ao projeto de Ciências do Ambiente desenvolvido por Eduardo Nogueira, Francisca Martins e Gabriel Silva, do Colégio Luso-Francês, no Porto”, refere a Fundação da Juventude em comunicado.

Os jovens estudantes do Porto conquistaram o segundo prémio da categoria de microbiologia com o projeto “ShealS - Sea Heals Soil”, desenvolvido na área da Ciências.

“Os jovens cientistas desenvolveram um fungicida natural à base de extratos de algas da costa portuguesa para combate” a um dos 100 fitopatogénicos exóticos invasores mais prejudiciais a nível mundial, explica.

Francisco Maria Balsemão, Presidente da Fundação da Juventude, considerou que é importante que “apoiar e fomentar” o desenvolvimento científico em Portugal.

“Estes jovens provam que se pode começar bem cedo nas escolas. Apesar de sermos um país pequeno já alcançámos uma quota de participação significativa”, afirmou.