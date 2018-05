Altice Portugal repõe a verdade dos números do relatório da ANACOM

Após tornado público um relatório da ANACOM sobre Comunicações nas Zonas Afectadas pelos Incêndios e por este relatório ter sido construído na base de informação objectiva, clara e transparente, fornecida sobretudo pela Altice Portugal, esta lamenta e não pode admitir a comunicação enviesada daquela informação transmitida pelo Regulador à Comunicação Social.

Nesse sentido, a Altice Portugal vê-se obrigada a repor a verdade dos factos alicerçada nos números que comunica ao Regulador semanalmente. Assim, a Altice Portugal reafirma que reconstruiu até ao dia 4 de janeiro de 2018, toda a rede fixa e móvel ardida e que afectou cerca de meio milhão de clientes.

A Altice Portugal tem vindo a proceder à totalidade das religações dos serviços, permanecendo pendentes unicamente as que se referem a agendamentos já efectuados e acordados com os próprios clientes (durante os próximos meses, a pedido desses, de acordo com a sua disponibilidade), ou que careçam de análise por parte do cliente, não havendo assim qualquer processo de religação em falta, por responsabilidade da Altice Portugal, desde 30 de Abril.