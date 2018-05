Adesão à greve dos trabalhadores do sector da saúde ronda 80%

A adesão à greve dos trabalhadores do sector público da saúde nos turnos da noite e manhã rondava, até às 09h30, os 80%, segundo fonte sindical, adiantando que há perturbações nas consultas e serviços de apoio.

“Tal como esperávamos, a adesão à greve hoje é superior ao primeiro dia. Os Hospitais da Universidade de Coimbra, a Figueira da Foz e em S. João da Madeira, por exemplo, subiu dos 80 para os 90%”, disse o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

De acordo com José Abraão, os turnos da noite (que terminaram às 08:00) tiveram uma adesão entre 60 a 70% e os da manhã superiores a 80%.

“Esperamos que na reunião de amanhã [sexta-feira] no Ministério da Saúde se possam encontrar soluções no acordo colectivo de trabalho que estamos a negociar para que todos os trabalhadores sejam dotados de uma carreira e nela progridam e também sobre as 35 horas de trabalho semanal”, indicou.

José Abraão adiantou ainda que na sequência da paralisação há perturbações nas consultas e serviços de apoio.

A adesão à greve dos trabalhadores do sector público da saúde no primeiro dia foi entre os 70 e os 80%, segundo o secretário-geral do Sintap.

A paralisação nacional começou na quarta-feira às 00h00 e prolonga-se até às 24 horas de hoje.

A greve de dois dias foi convocada pelo Sintap e abrange todos os trabalhadores da saúde, excepto médicos e enfermeiros, dos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como hospitais ou centros de saúde.

O protesto exige a aplicação do regime de 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias vencidas e não liquidadas.

Segundo o secretário-geral do Sintap, o sindicato foi convocado para uma reunião na próxima sexta-feira para continuar as negociações do contrato colectivo de trabalho, que já está a ser negociado “há seis anos, sem qualquer tipo de resultados”.

O Governo, defendeu, tem de dar “resposta aos problemas, acabar com a precariedade e acabar também com a sobrecarga” de muitos dos profissionais, face à falta de pessoal na maioria dos serviços.

No dia 25 deste mês, trabalhadores do sector da saúde voltam a cumprir um dia de greve, uma paralisação marcada pelos sindicatos afectos à CGTP.

Já na próxima semana são os sindicatos médicos que têm uma greve de três dias agendada, para os dias 08, 09 e 10.