Acidentes rodoviários provocaram 378 mortos este ano

Acidentes rodoviários provocaram este ano 378 mortos até 30 de setembro, número idêntico ao mesmo período de 2017, revelou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que o número de acidentes nas estradas portuguesas sofreu um aumento ligeiro (1,5%) este ano face ao mesmo período de 2017.

Segundo a Segurança Rodoviária, registaram-se 97.159 desastres entre 01 de janeiro e 30 de setembro, mais 1.519 do que no mesmo período do ano passado.

Os distritos com maior número de mortos, entre janeiro e 30 de setembro, foram Setúbal (57), Porto (38), Lisboa (36) e Leiria (32).

Os dados mostram que foi nos distritos de Setúbal e Leiria que o número de mortos mais subiu nos primeiros nove meses deste ano em relação aos mesmos meses do ano passado.

Os distritos que registaram menos vítimas mortais este ano foram Bragança, Viana do Castelo e Portalegre, com cinco mortos em cada um.

O número de feridos graves baixou ligeiramente, registando-se 1.530 feridos graves nos primeiros nove meses do ano, menos 122 do que no mesmo período de 2017, indica a ANSR.

Os acidentes rodoviários provocaram ainda este ano 29.877 feridos ligeiros, contra os 30.588 registados em 2017.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.