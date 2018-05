Acidente com tractor deixa homem em estado grave

Um homem com cerca de 50 anos ficou hoje em estado grave na sequência de um acidente que envolveu um trator na freguesia de Anais, Ponte de Lima, disse à Lusa a proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, “o trator virou-se, sendo ainda desconhecidas as circunstâncias do acidente”.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 14:19.

Ao local compareceram os bombeiros de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a GNR.