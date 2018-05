Acidente com autocarro junto ao Aeroporto de Lisboa fez 22 feridos, um grave

O número de feridos na sequência de um despiste de um autocarro hoje junto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, subiu para 22, um deles em estado grave, segundo o INEM.

Num balanço final, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à agência Lusa que o acidente causou 22 feridos, um dos quais, uma mulher de 55 anos, considerada uma vítima grave, foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, à semelhança de outros sete feridos.

Nove feridos foram levados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, três para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, enquanto dois feridos abandonaram o local por meios próprios.

Anteriormente, o Regimento de Spadores Bombeiros de Lisboa tinha dado conta de que havia, pelo menos, 21 feridos.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, sete ambulâncias do INEM e bombeiros de várias corporações de Lisboa e Loures, além da PSP, que vai agora investigar as causas do acidente.