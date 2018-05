Accionistas da Luz Saúde aprovam recondução da administração

Os acionistas do grupo Luz Saúde aprovaram hoje a recondução do Conselho de Administração e restantes órgãos sociais para o quadriénio 2018-2021 e a distribuição de 630 mil euros do lucro a colaboradores e administradores executivos.

Os resultados da assembleia-geral de accionistas realizada hoje foram publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos termos de uma das cinco propostas aprovadas, o “ambicioso projecto de expansão” em curso do Grupo Luz Saúde justifica a não distribuição de dividendos em 2018, de forma a afectar “os fundos disponíveis à concretização da estratégia projectada”.

Em contrapartida, foi aprovada a atribuição, “a título de distribuição de lucros a colaboradores e administradores executivos da sociedade, um valor máximo de 630 mil euros”, valor este que “já se encontra reflectido no resultado líquido individual” do exercício de 2017, que ascendeu a 10,434 milhões de euros.

Na reunião magna foi ainda aprovada a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Remunerações para um novo mandato relativo ao quadriénio 2018-2021, prevendo a recondução dos actuais membros do Conselho de Administração, mesa da assembleia-geral, Conselho Fiscal, revisor oficial de contas e Comissão de Remunerações, tal como proposto pela Fidelidade, accionista maioritária da Luz Saúde.

O Conselho de Administração da Luz Saúde é presidido por Jorge Magalhães Correia e tem como vice-presidentes Chen Qiyu e Isabel Vaz, sendo que esta preside à Comissão Executiva.

Os accionistas do grupo dono do Hospital da Luz, entre os quais se destaca também a Fosun, aprovaram as contas de 2017, segundo as quais o lucro consolidado da Luz Saúde recuou 2%, para 17 milhões de euros, em comparação com o ano anterior, de acordo com comunicação feita ao mercado no passado dia 30 de Abril.

Em comunicado enviado à CMVM, no período de referência, a dona do hospital da Luz registou 53,7 milhões de euros de EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), menos 3,1% do que em igual período do ano anterior.

A receita, por sua vez, subiu 7,3%, em comparação com 2016, para 483,8 milhões de euros.

O Grupo Luz Saúde presta os seus serviços através de 29 unidades -- onde se incluem 12 hospitais privados, um hospital do Serviço Nacional de Saúde (SNS) explorado pela Luz Saúde em regime de Parceira Público-Privada (PPP), 14 clínicas privadas a operar em regime de ambulatório e duas residências sénior -- e está presente nas regiões Norte, Centro, Centro-Sul de Portugal Continental e na Madeira, segundo a informação disponível na sua página na internet.