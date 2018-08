434 militares no terreno a apoiar o combate aos incêndios

Em comunicado dirigido à imprensa, o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas informa que as Forças Armadas mobilizaram esta manhã para Monchique 6 pelotões (sendo 5 pelotões do Exército e 1 da Marinha), e 2 destacamentos de Engenharia do Exército com 1 plataforma e 2 tratores lagartas, num total de 130 militares empenhados, dos quais 111 militares são do Exército e 19 da Marinha, com 10 viaturas ligeiras e 18 viaturas médias.

Esta nova mobilização de militares para a região de Monchique surge no seguimento de um pedido Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), que tem como objectivo “assegurar em especifico acções de rescaldo pós incêndio”.

Este reforço junta-se assim aos 304 militares (244 do Exército e 60 da Marinha), que já se encontravam em missão, um pouco todo o pais, a reforçar o apoio à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém e Setúbal.

Este contingente total de militares previsivelmente estará empenhado até às 20 horas de terça-feira, 7 de Agosto. Este prolongamento surge no seguimento do pedido de apoio da ANPC às Forças Armadas que tem como objectivo “manter as acções de patrulhamento dissuasor” no período referido.

O EMGFA recorda que no âmbito do apoio prestado pelas Forças Armadas em apoio directo às populações e aos seus bens e no âmbito dos planos protocolares de Protecção Civil, apoios de Engenharia e apoio das Forças Armadas no combate aos incêndios Florestais, vigilância e rescaldo, foram até ao dia de hoje realizadas 664 missões e empenhados 5611 militares, dos quais 4488 do Exército e 1123 da Marinha.