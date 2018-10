40 quilos de droga apreendidos em alto mar

A Marinha, com a lancha de fiscalização rápida ‘Hidra’, apreendeu ontem, por volta das 19 horas, 40 quilos de haxixe em alto mar, junto à fronteira entre Portugal e Espanha.

Não foi possível identificar os traficantes mas foram recuperadas duas caixas de estupefacientes. A apreensão realizada foi entregue à Polícia Marítima, tendo em vista a posterior tramitação processual.

O NRP Hidra, em coordenação com o Comando de Zona Marítima do Sul e com o apoio da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, prosseguiu hoje as buscas junto à fronteira, não tendo sido detectado mais caixas de estupefaciente ilícito.