25 Abril: Parlamento comemora 44 anos da Revolução com sessão solene e abre portas à tarde

A Assembleia da República assinala na quarta-feira o 44.º aniversário da “Revolução dos Cravos” com a habitual sessão solene no hemiciclo de manhã, abrindo as portas ao público para visitas e atividades culturais à tarde.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, abre a sessão no hemiciclo pelas 10:00, depois de a Banda da GNR executar o Hino Nacional, nos Passos Perdidos, e dá a palavra aos representantes dos grupos parlamentares.

O primeiro a intervir será o deputado único do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, a seguir será o deputado do PEV José Luís Ferreira, depois o deputado Paulo Sá, do PCP, Ana Rita Bessa, do CDS-PP, Isabel Pires, do BE, Elza Pais, do PS, e Margarida Balseiro Lopes, do PSD.

A sessão encerra com os discursos de Ferro Rodrigues e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assistirá, com as outras figuras do Estado, à atuação do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, que interpretará a canção de José Afonso “Traz outro amigo também”.

À tarde, a partir das 15:15h, o parlamento abre as portas ao público para visitas livres e atividades culturais.

Pela primeira vez, os visitantes vão poder circular entre o edifício da Assembleia da República e a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, espaços ligados por jardins comuns.

De acordo com um itinerário pré-definido, os cidadãos poderão conhecer alguns espaços do Palácio de São Bento que habitualmente não estão abertos ao público, segundo informação divulgada pela Assembleia da República.

Estão previstas atuações musicais do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra e da Orquestra Juvenil da Academia Musical dos Amigos das Crianças.

Uma exposição sobre o “Mosteiro de São Bento da Saúde: de casa religiosa a sede do parlamento”, que assinala os 400 anos do edifício onde hoje está sediada a Assembleia da República será uma das mostras patente ao público no dia 25 de abril.

À tarde, organizado pela Associação 25 de Abril, realiza-se o tradicional desfile popular em Lisboa a partir do Marquês de Pombal até ao Rossio, sob o lema “Abril de novo, com a força do povo”, indica a página oficial desta associação na rede social Facebook.

Segundo divulgou hoje o partido político LIVRE, o ex-ministro das Finanças do governo grego liderado por Tsipras, em 2015, Yanis Varoufákis, marcará presença no desfile popular, em Lisboa.

Militares e polícias também devem participar no desfile popular, segundo foi divulgado em conferência de imprensa para anunciar uma série de iniciativas conjuntas em protesto pelo “não descongelamento” das carreiras.

Antes, pelas 13:00, está prevista a inauguração da zona sul do Jardim do Campo Grande depois das obras, que terá o nome do antigo presidente da República Mário Soares.

O chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, marcarão presença na cerimónia.

Na residência oficial do primeiro-ministro, os visitantes poderão ver a chaimite Bula, que foi comandada pelo capitão Salgueiro Maia nas operações militares em 25 de Abril de 1974 e um espaço dedicado ao Orçamento Participativo Portugal 2018, segundo o gabinete de António Costa.

A chaimite Bula, comandada por Salgueiro Maia nas operações militares em 25 de Abril de 1974 - e que transportou o último presidente do Conselho do Estado Novo, Marcello Caetano, quando saiu do Quartel do Carmo após rendição -, estará estacionada nos jardins de São Bento ao lado de um conjunto de fotografias que atestam alguns dos momentos mais marcantes do dia da revolução.